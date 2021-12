La Pro Loco di Fondi lancia il contest della “Persona dell’Anno” 2021

Siamo alla fine del 2021 e si può analizzare l’anno trascorso per individuare la persona che più merita nel comprensorio fondano.

La Pro Loco Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, il patrocinio della Banca Popolare di Fondi e del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, promuove la nona edizione del premio “Persona dell’Anno” 2021 riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio.





L’evento corona il nutrito programma delle manifestazioni del Natale “Fondi RestArt Christmas Edition” promosse dal Comune di Fondi.

Non ci sarà una giuria precostituita che deciderà, ma tutti possono indicare il nome della persona che può conquistare il premio entro lunedì 3 gennaio 2022.

È sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo: info@prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Pro Loco su Facebook oppure trasmettere un messaggio WhatsApp al 3297764644. Ma anche attraverso l’App di Telegram (cercando @ProLocoFondi).

Edizioni assegnate negli anni scorsi: Caterina de Filippis (Andos) 2013 – Domenico Terenzio (ricercatore) 2014 – Carlo Carlevale (Oculista) 2015 – Gino Fiore (Poeta e Drammaturgo) 2016 – Fulvia di Sarra (Medico scolastico – Educatrice) 2017 – Mauro Caporiccio (Autore, sceneggiatore, giornalista) 2018 – Gianmarco Carroccia (Artista, musicista, cantante) 2019.

Quella dell’anno scorso è stata un’edizione speciale per il premio “Persona dell’anno” di Fondi rispecchiando il difficile momento storico vissuto a causa dell’emergenza Covid-19 e non si poteva rimanere indifferenti di fronte a quello che abbiamo vissuto nel corso del 2020. In particolare, sono stati premiati tutti coloro che a qualsiasi titolo avevano fronteggiato la pandemia, donando sollievo a chi ne è stato colpito. Come pure andava fatta doverosa memoria delle vittime decedute a causa del Coronavirus. Di conseguenza sono state dichiarate persona dell’anno 2020 tutte le Istituzioni, Forze dell’Ordine, Organizzazioni e le persone ad esse appartenenti che aiutano la popolazione in questa epoca che passerà alla storia: il Settore Servizi Sociali del Comune di Fondi; il Commissariato Polizia di Stato di Fondi; la Tenenza Carabinieri di Fondi; la Compagnia Guardia di Finanza di Fondi; la Polizia Locale della Città di Fondi; la Croce Rossa Italiana sezione di Fondi; i Falchi di Pronto Intervento; la Protezione Civile Città di Fondi; il Personale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” Fondi.

La cerimonia di premiazione della nona edizione si svolgerà venerdì 7 gennaio 2022 con inizio alle ore 19,00 nella Sala grande del Palazzo Caetani a Fondi LT, con la proclamazione della “Persona dell’anno” 2021, spettacolo, promozione del territorio e… altro.

Ingresso libero solo alle persone munite di super green pass. Locali riscaldati.