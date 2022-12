Un anno e tante notizie: ecco le più lette del 2022

Quando si arriva alla fine di un anno è sempre tempo di bilanci. E nel 2022, tra le tante difficoltà anche del nostro blog ha vissuto, è comunque il momento di fare i conti con i numeri, le visualizzazioni e dare un feedback a chi ci legge sulle notizie che maggiormente sono state lette e visualizzate nel corso dell’anno appena trascorso.

Un anno di quasi 5 mila articoli originali pubblicati e circa 3 milioni e mezzo di visualizzazioni di pagine. Numeri importanti per la nostra realtà che prova con i mezzi a disposizione a raccontare ciò che accade con puntualità, attenzione e professionalità.





A far schizzare i click dei lettori soprattutto, i giorni di fine settembre, quando il maltempo ha di fatto catalizzato l’attenzione di un’intera provincia, prima con la tromba d’aria nella pianura pontina (notizia più letta del 2022) e poi con la bomba d’acqua che ha devastato una parte del territorio di Formia. Un momento complicato, che ci ha portato a condividere anche una riflessione, anche questa molto letta, dal titolo “Ci siamo svegliati figli del cambiamento climatico”.

Ma come sempre, l’attenzione dei lettori, oltre che sulla cronaca, tra sinistri stradali, arresti e operazioni delle forze dell’ordine, si è distinta anche in merito alle notizie di attualità. Una delle news in top ten quest’anno è stata la testimonianza fotografica della presenza del batterista dei Maneskin in un ristorante di Fondi lo scorso giugno. Presenza, quella di Ethan Torchio a Fondi, che poi si è replicata anche a settembre sul litorale fondano in un noto stabilimento balneare del posto.

Anche il passaggio del treno della memoria è stato uno degli articoli più letti del periodo. Tra gli articoli locali che hanno interessato maggiormente il territorio provinciale, c’è stato l’ultimo saluto al noto attore Lino Capolicchio, che da anni si era trasferito a a Fondi.

Tra le news del 2023 più lette, anche gli avvicendamenti dei parroci nel sud pontino e nell’arcidiocesi di Gaeta e i risultati delle elezioni politiche in provincia di Latina.