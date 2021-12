Lottizzazione abusiva, sequestrata l’area dell’ex stazione

Non solo avvisi di garanzia.

La Guardia di finanza, come sostenuto dallo stesso sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, in conferenza stampa, nell’ambito dell’inchiesta sulla ex stazione ferroviaria ha notificato avvisi di garanzia a lui, alla giunta, a una dirigente comunale, e al CdA del Consorzio industriale, con l’ipotesi di lottizzazione abusiva.





Le Fiamme gialle hanno però, su ordine del gip del Tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, anche sequestrato l’area della ex stazione, venduta dal Cosind alla Immobiliare Cavour e da quest’ultima data in locazione alla Gaeta Parking.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, richiesto dal procuratore capo Luciano D’Emmanuele, ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto negli ultimi anni attorno all’immobile.

Una vicenda che, stando proprio al decreto di sequestro preventivo ed essendo le indagini preliminari ancora in corso, sembra possa portare anche a ulteriori contestazioni.

Nella stessa accusa di lottizzazione abusiva formulata dalla Procura nei confronti del sindaco e della giunta comunale, viene infatti specificato che l’area sarebbe stata “venduta illegittimamente” alla Immobiliare Cavour.

Il gip evidenzia poi che la giunta avrebbe approvato una variante attribuendo a diverse particelle una destinazione a parcheggio al posto di quella originaria a servizi scolastici, incrementando così la superficie edificatoria.

Il contrario dunque, secondo il giudice, di quanto sostenuto in conferenza stampa dal primo cittadino, che ha assicurato di aver soltanto mantenuto la vocazione che ha sempre avuto l’ex stazione, quella di parcheggio, ed evitato colate di cemento.

Dubbi però vengono avanzati sempre dal gip sulla stessa Immobiliare Cavour, sostenendo che “il quadro probatorio finora raccolto consente di escludere in questa sede la buona fede della Immobiliare Cavour srl, emergendo invece dagli atti il pieno coinvolgimento della società nella macchinosa operazione negoziale e amministrativa oggetto di esame”.

E il prezzo di acquisto? Per il giudice è stato “irrisorio”.