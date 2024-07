Materassino alla deriva, ricerche e paura sul litorale di Fondi

Intorno alle 19 di martedì, la sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto una segnalazione telefonica riguardante l’avvistamento di un materassino gonfiabile alla deriva nelle acque antistanti il lido di Fondi. Il materassino, privo di persone a bordo, ha immediatamente sollevato preoccupazioni per la possibile presenza di dispersi in mare, in particolare considerando l’approssimarsi del tramonto che avrebbe reso le operazioni di ricerca più difficili e pericolose.

In risposta alla segnalazione, la Guardia Costiera ha immediatamente attivato le procedure di emergenza. È stata inviata sul posto la motovedetta CP856. Contemporaneamente, una pattuglia da terra è stata inviata per monitorare la situazione dalla costa e fornire supporto logistico e operativo.





L’equipaggio a bordo della motovedetta CP856 ha rapidamente individuato il materassino alla deriva, e grazie all’acume deduttivo del personale di bordo è stato possibile risalire a chi ne era proprietario. Un’accurata indagine ha confermato che non vi erano persone disperse in mare, scongiurando così il timore di una tragedia.

La Guardia Costiera di Gaeta “desidera sottolineare l’importanza della collaborazione e della tempestività nelle segnalazioni da parte dei cittadini, dei gestori di strutture balneari e degli assistenti bagnanti In situazioni di potenziale emergenza, ogni minuto è prezioso e le informazioni dettagliate e tempestive possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

“Tutti sani e salvi – aggiunge la Capitaneria di porto – ma è importante ricordare che lo smarrimento di propri oggetti ed in particolare di materassini, canotti e strumenti di galleggiamento in mare deve essere prontamente segnalata per evitare spiacevoli inconvenienti operativi e procurare inutili allarmismi”.