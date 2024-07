Gaeta, si dimette l’assessore al Turismo Magliozzi. Subentra Gallinaro

Nella mattinata di venerdì l’assessore di Gaeta al Turismo, Grandi Eventi e Commercio Angelo Magliozzi ha rassegnato le proprie dimissioni, attraverso una nota indirizzata al sindaco Cristian Leccese. Nella stessa, l’ormai ex amministratore ha attribuito la decisione a subentrati nuovi impegni lavorativi, spendendo contempo parole di gratitudine nei confronti del primo cittadino per la fiducia accordatagli, e di ringraziamento verso i colleghi assessori, il consiglio comunale, lo staff e la segreteria.

“Ho avuto il privilegio di lavorare con persone di grande valore umano e personale, che

hanno reso il mio percorso da assessore estremamente gratificante”, queste le parole

dell’assessore uscente. “Rispetto la scelta dell’amico Angelo Magliozzi – commenta il

primo cittadino – anche se sono dispiaciuto da tale decisione che priva la nostra Giunta di

una risorsa importante, un amministratore efficace, competente e soprattutto animato

sempre da passione ed entusiasmo, volto al bene della nostra comunità. Nel prendere

atto dei suoi impegni lavorativi, sono convinto che Angelo rimarrà a fianco a me all’

amministrazione comunale per continuare a portare avanti i progetti relativamente alle

deleghe che aveva ricevuto, onde continuare l’ avviato percorso per il bene della

collettività, che resterà condiviso e supportato da entrambi. Oggi intanto sento il dovere di

ringraziarlo per quanto fatto a favore della nostra comunità”.





Successivamente il sindaco ha provveduto ad apporre la firma sul decreto di nomina assessorile al dottor Luca Salvatore Gallinaro, al quale ha conferito le seguenti deleghe: Ambiente; Servizio Integrato dei Rifiuti; Programmazione Economica e Finanziaria e gestione delle entrate; PNRR per le rispettive competenze

“Auguro buon lavoro al neo assessore – aggiunge il sindaco Leccese – che non ha certo

bisogno di presentazioni e che già avuto modo di contraddistinguersi per le sue capacità

messe al servizio dell’amministrazione comunale. Sono convinto che l’apporto che potrà

darci sarà significativo”. A subentrare a Gallinaro in consiglio comunale sarà Rosario

Cienzo (stessa Lista “Mitrano nel cuore”).