VIDEO – Rio Pontone, col maltempo rischio esondazione costante: guardia alta

Con ogni ondata di maltempo, la solita storia. E in questo caso non parliamo dell’acqua torbida dei rubinetti del Sud pontino, altro fenomeno ormai puntuale da anni. Al centro della questione torna Rio Pontone, corso d’acqua che attraversa i territori di Formia, Gaeta e Itri: periodicamente c’è il rischio esondazioni. Avvenute non poche volte, con esiti anche letali.

La guardia sul Pontone da parte delle autorità – in prima linea protezione civile e vigili del fuoco – è tornata altissima anche nelle ultime ore: in attesa della messa in sicurezza definitiva, richiesta da tempo immemore, quel canale continua a rappresentare un pericolo costante. Mettendo a repentaglio l’incolumità di decine di residenti.





VIDEO – Di seguito, le immagini girate a cavallo tra giovedì e venerdì dal presidente del Ver Sud Pontino Antonio Tomao, tornato a presidiare con i suoi volontari il corso d’acqua e altre aree sensibili.