Acqua torbida nel Sud pontino: Acqualatina (ri)attiva le autobotti

Ancora acqua torbida, dai rubinetti del Sud pontino. Il fenomeno si è palesato per l’ennesima volta a margine dell’ultima ondata di maltempo, interessando in particolare i comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Castelforte, Spigno Saturnia e Santi Cosma e Damiano. Preso atto della situazione, venerdì mattina Acqualatina ha predisposto area per area un servizio sostitutivo a mezzo autobotte.

Per il comune di Castelforte le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:





Suio paese, antistante la sede della protezione civile

via Capanna, nei pressi di ponte Rio Grande

presso la piazza adiacente il Municipio

Per il comune di Formia le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:

piazza Antonio Ricca

piazzale case popolari

via Frassini

piazza Sant’Andrea

parcheggio antistante le scuole elementari (Gianola)

piazzale largo Paone

piazza Sant’Erasmo

via Spaventola mercato nuovo

via Palazzo (incrocio via San Pietro, piazzale retro Coni)

piazza Mattei

Per il comune di Gaeta le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:

via Calegna, antistante la scuola dell’infanzia

via Villa delle Sirene

incrocio corso Italia-via Bologna

via Monte Tortona-incrocio via Monte Cervino

piazza Traniello

via Firenze nei pressi dell’hotel Mirasole

parcheggio della vecchia stazione (Serapo)

Per il comune di Minturno le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:

piazzale adiacente la chiesa dell’Immacolata (Scauri)

piazza del castello, antistante il palazzo comunale

piazza fratelli Pimpinella

presso centro anziani (Tufo)

piazza San Biagio (Marina di Minturno)

piazza Rotelli (Scauri)

Per il comune di Santi Cosma e Damiano le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:

presso la banca del Garigliano

via Veneto, presso la piazza antistante la chiesa di Santi Cosma e Damiano

presso il parco giochi (Cerri Arpano)

Per il comune di Spigno Saturnia le autobotti sono dislocate nelle seguenti zone:

parcheggio sul retro della sede comunale

antistante il ristorante ‘Fornacella’

piazza Municipio

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in merito all’evolversi degli eventi”, assicurano dal gestore del servizio idrico provinciale.