Fondi e Itri senz’acqua a causa di un guasto sulla rete idrica

Disagi nei due centri abitati. Rubinetti a secco a partire da questa mattina e i disagi potrebbero continuare fino alla serata di oggi.

Il guasto si sarebbe verificato nei pressi della sorgente di Vetere. Previste autobotti per il servizio sostitutivo a Fondi in via Arnale Rosso nei pressi del parcheggio dello stadio, in Piazza Domenico Purificato nei pressi della Scuola Don Milani, in Via San Magno al parcheggio dell’ospedale e in via Aldo Moro in zona Spinete. A Itri le autobotti sono presenti in piazza Umberto I nella zona del Municipio e in Via del Sughero nel parcheggio antistante la Croce Rossa.