Ristretto ai domiciliari beccato nel parco a fumare una sigaretta

Nella giornata del 17 luglio a Itri, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino di 63 anni, residente nel Comune di Itri, resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare l’uomo, già tratto in arresto dagli uomini dell’Arma per il reato di porto e detenzione di armi da sparo e per questo sottoposto dall’A.G. alla misura cautelare della detenzione domiciliare, veniva sorpreso mentre si trovava liberamente in un parco posto nelle adiacenze della propria abitazione intento a fumare una sigaretta.