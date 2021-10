Elezioni in provincia di Latina: i ballottaggi

LATINA

AGGIORNAMENTO ORE 16.10. Primi riscontri dai seggi: in vantaggio il sindaco uscente Damiano Coletta: 11 sezioni scrutinate su 116, il primo cittadino uscente viene dato in vantaggio con il 57,01% dei consensi rispetto allo sfidante Vincenzo Zaccheo con il provvisorio 42,99%





FORMIA

CISTERNA DI LATINA

SEZZE

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 15.00 – I seggi sono chiusi. L’affluenza complessiva per la provincia di Latina nei 4 comuni al voto è sopra il 51%. A trainare proprio la percentuale alta di affluenza nel capoluogo dove hanno votato il 52,71% degli elettori (rispetto al 61,18% delle volta scorsa). A Formia ha votato il 47,14% degli aventi diritto, a fronte del 63,53% del primo turno. A Cisterna ha votato il 52,73% rispetto al 66,04 di quindici giorni prima. A Sezze, invece, si sono recati ai seggi il 49,68% degli aventi diritto, rispetto al 61,79 che lo aveva fatto il 3-4 ottobre scorso.



AGGIORNAMENTO ORE 14.25 – Intorno alle 10 di questa mattina presso il seggio 20 del Comune di Formia sono giunte segnalazioni di presunte irregolarità. Immediatamente sarebbero intervenute prima le forze dell’ordine del Commissariato e poi fatta la segnalazione all’Ente, il Commissario straordinario del Comune di Formia Silvana Tizzano ha proceduto a sospendere in via cautelativa e sostituire il presidente del seggio in questione. Alcuni media parlano di “ipotesi brogli”, diversi candidati, sia in corsa al ballottaggio che esclusi dal secondo turno chiedono chiarimenti su cosa sia accaduto. Ad operazioni di voto non concluse, l’unica cosa certa rimane quella della sospensione del presidente per l’ipotesi di possibili irregolarità, ma al momento non si sa di che tipo. Il presidente è stato sostituito dal suo vice. Molta attenzione sarà data al seggio 20 durante le operazioni di spoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 07.00 – Seggi aperti per i ballottaggi per eleggere il sindaco a Latina, Formia, Cisterna e Sezze per l’ultimo giorno di votazioni. Ci si può recare a votare entro e non oltre le 15 di quest’oggi. Alla chiusura dei seggi si procederà immediatamente allo scrutinio.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 23.00 – Dati in netto calo sulle percentuali dell’affluenza: a Latina a chiusura dei seggi di domenica si è recato alle urne il 39,87% rispetto al 46,06% del promo turno. A Formia alle 23 ha votato il 35,50% a fronte del 47,37% di quindici giorni prima. A Cisterna di Latina si sono recati alle urne il 39,96% degli aventi diritto a fronte del 50,62% del primo turno, mentre a Sezze ha votato il 36,60% a fronte del 46,23% di due settimane fa.

AGGIORNAMETO AFFLUENZA ORE 19.00 – Nel capoluogo è andato a votare il 32,83% degli aventi diritto (nel primo turno allo stesso orario si era attivati al 37,27%), a Formia il 28,25% (37,12% al primo turno), a Cisterna di Latina il 32,65% (41,28 nel turno precedente). Fanalino di coda Sezze, dove finora si è presentato alle urne il 28,28% degli elettori (al primo turno il 34,92%).

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 12.00 – Affluenza in calo rispetto al primo turno in tutti e quattro i comuni al voto in provincia di Latina. Nello specifico: a Latina si è recato ai seggi il 12,81% degli elettori (due settimane fa erano stati 16,05%), a Formia hanno votato l’11,16 degli aventi diritto (a fronte dell’11,84% di quindici giorni fa), a Cisterna l’11,76% (al primo turno erano stati alla stessa ora il 16,40%), a Sezze solo l’8,54%, (al primo turno l’11,85%).

Il conto alla rovescia è terminato: in quattro comuni della provincia di Latina la partita delle elezioni amministrative 2021 si chiude con il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18. Urne di nuovo aperte a Latina, Formia, Cisterna e Sezze.

La rilevazione dell’affluenza è prevista per le 12, le 19 e le 23 di domenica e a chiusura dei seggi alle 15 di lunedì

LATINA

Nel Comune capoluogo sono rimasti in corsa il sindaco uscente Damiano Coletta (35,5% al primo turno) e Vincenzo Zaccheo, aspirante primo cittadino di ritorno (48,5%).

FORMIA

Nel Comune del Golfo la sfida per lo scranno più altro del Municipio è tra Gianluca Taddeo (36,62% al primo turno) e Amato La Mura (27,45%).

CISTERNA DI LATINA

E’ un testa a testa tra Valentino Mantini (37,07%) e Antonio Merolla (35,87%), sindaco dal 2014 e il 2018.

SEZZE

Nel Comune dei Lepini sono in corsa Lidano Lucidi (39,43%) e Sergio Di Raimo (32,27%), già sindaco tra il 2017 e il 2021, fino all’arrivo del commissario prefettizio.