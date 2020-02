Sequestro antenna, interviene il sindaco Magnafico

Il primo cittadino di Lenola Fernando Magnafico è voluto intervenire sul sequestro dei giorni scorsi effettuato dal Nipaaf con la seguente nota.

“Riguardo alla vicenda del sequestro dell’antenna in zona ‘Carduso’, operato dal Nipaaf su disposizione del Gip di Latina, tengo a precisare che la delibera di Giunta finita sotto i riflettori degli inquirenti fa data 3 luglio 2014; non solo, il contratto di concessione in uso del terreno stipulato tra Comune di Lenola e società che hanno realizzato l’opera è datato 4 settembre 2017. Stando alla tesi della Procura, l’edificabilità dell’area esplicitata nel nuovo piano regolatore generale del Comune – varato dall’Amministrazione nella primavera 2018, alla vigilia delle elezioni amministrative e tuttora non approvato dalla Regione Lazio, dunque non valido – non sarebbe consentita dal vecchio PRG, al momento ancora in vigore. Mi sembra chiaro che anche le presunte carenze documentali sollevate dal comitato dei residenti all’attuale amministrazione siano state dunque considerate irrilevanti dalla Procura, che ha invece fatto esplicito riferimento ad atti e iniziative precedenti al nostro insediamento. Da parte dell’Amministrazione Magnafico c’è fiducia nella magistratura affinché faccia piena luce su questa vicenda, nel rispetto delle normative e per la tutela della municipalità di Lenola, che è ciò a me, come Primo cittadino, sta più a cuore”.