A Lenola festa grande per i 40 anni della banda Molinaro: 9 giorni di eventi

Tutto pronto, a Lenola: il Comune e l’associazione musicale “Vincenzo Bellini” annunciano l’avvio dei festeggiamenti per il 40° anniversario del complesso bandistico “Giovanni Molinaro”, una delle istituzioni musicali più illustri della regione. Dal 13 al 21 luglio è stato organizzato un minifestival che i promotori annunciano straordinario, ricco di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di musica e non solo.

Fondata nel 1984 da Marino De Filippis e Vincenzo Zizzo, la banda è divenuta un simbolo di cultura e tradizione per la comunità di Lenola. I festeggiamenti, avviati a gennaio 2024 con un’esibizione presso la “Sala Nervi” in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco, saranno un’occasione speciale per celebrare la lunga storia di successi e il costante impegno nella promozione della musica. Ogni giorno, per la durata di nove giorni, una serie di appuntamenti di altissimo livello animeranno le piazze lenolesi, fra cui convegni sulla storia e l’evoluzione del complesso bandistico, mostre fotografiche, saggi musicali e momenti di aggregazione e convivio per celebrare il legame che unisce i musicisti e la comunità.





Di grande risonanza le esibizioni previste nei weekend: presso l’Anfiteatro Marino De Filippis, sabato 13 e domenica 14 luglio, si terranno rispettivamente il Gran Concerto inaugurale “DEL 40°” ad opera del complesso bandistico “Giovanni Molinaro” diretto dalla maestra Claudia Panno, e il concerto della “Banda Giovanile Regionale” – ANBIMA, diretta dal maestro Fulvio Creux; sabato 20 prenderanno vita i Concerti delle Bande e la sfilata per le vie del paese; domenica 21 luglio è la volta del Gran Concerto della Banda della Marina Militare Italiana – in collaborazione con il gruppo ANMI di Lenola, e “Back to the 80’s” Live Music Show della Savioli Big Band, in località Colle. La maestra Claudia Panno, attuale direttrice del Complesso Bandistico, esprime grande entusiasmo per i festeggiamenti: “Questo anniversario rappresenta non solo un traguardo, ma un punto di partenza per nuove sfide e nuovi successi. Vogliamo celebrare la musica e il suo potere di unire le persone“.

I 40 anni di storia, in cui non sono mancate numerose esibizioni in Italia e all’estero, in paesi come Germania, Svizzera, Francia e Polonia, saranno omaggiati attraverso il grande evento culturale con cui il complesso bandistico “Giovanni Molinaro” intende confermarsi “caposaldo nel tessuto sociale e culturale del territorio”. L’associazione musicale “Vincenzo Bellini” e l’amministrazione comunale di Lenola invitano gli interessati a partecipare numerosi “per rendere omaggio a questa istituzione e per vivere insieme momenti di grande musica e convivialità”.