Raid nel cantiere, vandali inseguiti: uno cade in un fossato

Giovedì, a Lenola, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato tre giovani tunisini. Si tratta di un 23enne e un 22enne residenti a Lenola, a cui si aggiunge un 22enne domiciliato a Latina, accusati dei reati di danneggiamento aggravato e “ingresso abusivo in fondo altrui”.

Nella tarda serata di mercoledì, a Lenola, si sono introdotti abusivamente all’interno di un cantiere edile delimitato da recinzione e cartelli, dove sono in corso lavori di riqualificazione urbana, urlando e danneggiando una transenna metallica e delle sedie. Alcuni avventori del vicino bar ristorante, accortisi del fatto, hanno rincorso i tre fino al centro abitato, dove uno di loro, durante la concitata fuga, è caduto accidentalmente nel fossato stradale, procurandosi ferite multiple. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso e trasportato il ferito presso l’ospedale di Formia.





A margine dell’episodio, è intervenuto il coordinamento locale di Fratelli d’Italia. “Questo spiacevole evento ha turbato la tranquillità e la sicurezza della nostra comunità”, dice il portavoce Leone Grossi. “FdI condanna fermamente tali comportamenti e ribadisce l’importanza della sicurezza e del rispetto delle leggi nel nostro Paese. È fondamentale affrontare con serietà il tema dell’immigrazione, seguendo le linee guida proposte dal nostro leader Giorgia Meloni, come il Piano Mattei per l’Africa. Il Piano Mattei rappresenta un approccio strategico e sostenibile, volto a gestire i flussi migratori e a migliorare le condizioni nei paesi di origine, riducendo così gli sbarchi incontrollati. Crediamo fermamente che solo attraverso un controllo rigoroso dell’immigrazione e il rimpatrio di chi non ha diritto a rimanere in Italia o di chi rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico, potremo garantire la sicurezza e la prosperità del nostro Paese”.

“Sappiamo che le autorità competenti, unitamente al nostro sindaco, si sono immediatamente attivate affinché vengano adottate tutte le misure del caso nei confronti dei responsabili dei fatti di ieri sera. Ci auguriamo che le stesse arrivino nel minor tempo possibile. Allo stesso tempo, invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e la fiducia nelle istituzioni. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare instancabilmente per la sicurezza e il benessere della nostra comunità, perseguendo politiche responsabili e incisive per il controllo dell’immigrazione e la tutela dei nostri valori”.