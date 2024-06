Picchia e rapina un anziano, ragazza denunciata dai carabinieri

Nella mattinata di venerdì, a Lenola, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per il reato di rapina aggravata, lesioni ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti una 25enne originaria di Fondi e residente in paese.

Nella notte del 13 giugno, dopo aver forzato il portone d’ingresso dell’abitazione di un 70enne del posto, la giovane lo ha raggiunto nella camera da letto e dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, l’ha costretto a seguirla sino ad uno sportello bancomat limitrofo. Una volta entrata in possesso, con la forza, della carta bancomat e del relativo pin, ha prelevato indebitamente la somma di 50 euro, e inoltre presso la casa della parte offesa ha asportato la somma contante di 1.000 euro, custodita sotto il materasso della camera da letto, nonché il cellulare.





Il 70enne è stato trasportato presso l’ospedale di Terracina, per essere refertato. Si trova in prognosi riservata. Già nei mesi scorsi l’anziano fu vittima della 25enne, che a margine di un episodio simile venne denunciata per furto.