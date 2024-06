Truffa on line sui pezzi di ricambio per auto, scattano due denunce

In campo i carabinieri di Lenola, intervenuti dopo aver raccolto la denuncia di un cittadino di 42 anni del posto che aveva segnalato di essere stato truffato on line.

I militari, dopo aver ascoltato i fatti, hanno appurato come l’uomo effettivamente aveva pagato per ottenere pezzi di ricambio per auto a seguito di annunci on line, ma questi pezzi non erano mai giunti a destinazione.





Dopo accurate indagini, gli stessi carabinieri, hanno fatto scattare la denuncia a piede libero per truffa on line ai danni di un 57enne di Castel Volturno e di un 62enne originario a Casal di Principe.

Questi, secondo le ricostruzioni, avrebbero intascato 682 euro dalla vendita dei pezzi di ricambio senza inviare nulla all’acquirente di Lenola.