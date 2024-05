Nottata di paura a Lenola, auto si ribalta e finisce in un dirupo

Un incidente stradale autonomo potenzialmente letale. Si è registrato nella notte tra domenica e lunedì a Lenola, dove un’auto è finita fuori controllo per poi ribaltarsi e precipitare in un dirupo.

Al volante del veicolo si trovava un ventenne di Vallecorsa, che ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione locale.





Oltre ai militari del comandante Biagio Di Iorio, sul luogo teatro dello schianto si sono portati i soccorritori del 118, che hanno provveduto a trasferire il giovane al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. Dopo una serie di accertamenti con esito positivo, è stato dimesso. Per lui, alla fine, solo tanto spavento.