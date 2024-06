Ai domiciliari ma beccato lontano da casa, scatta l’arresto

Carabinieri di Aprilia in azione. Nel pomeriggio di martedì scorso i militari hanno arrestato un cittadino di 56 anni residente in città già sottoposto agli arresti domiciliari così come deciso dal Tribunale di Latina.

L’uomo, secondo quando hanno dato riscontro i Carabinieri, in diverse occasioni è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione e quindi arrestato per evasione.





Il 56enne di Aprilia è stato trattenuto presso le celle di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida.