Blitz nello stabilimento balneare: dai lavoratori in nero, alla strada occupata abusivamente

Nel corso della mattinata di mercoledì, a Latina, a conclusione mirati accertamenti eseguiti unitamente a personale della Capitaneria di porto, i carabinieri della Stazione di Borgo Grappa, hanno deferito in stato di libertà un 64enne residente nel capoluogo, titolare di uno stabilimento balneare situato sulla strada lungomare.

Il denunciato, spiega il Comando provinciale dell’Arma, “in qualità di datore di lavoro occupava alle proprie dipendenze due lavoratori in nero, di cui uno non utilmente collocabile, privo di permesso di soggiorno, nei confronti del quale veniva avviato l’iter per l’espulsione”.





“Durante il controllo, venivano inoltre riscontrate le violazioni amministrative di divieto di balneazione e occupazione abusiva della sede stradale”, aggiungono i carabinieri.