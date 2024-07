Evaso dai domiciliari, era alle slot machine: arrestato

Giovedì mattina, a Terracina, i carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione un 52enne residente in città, detenuto agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione, e nello specifico all’interno di un bar di Terracina, intento a giocare alle slot machine.





Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.