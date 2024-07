Blocca un bus, poi picchia un addetto e due carabinieri: arrestato

Nella mattinata di giovedì, a Cisterna di Latina, su richiesta pervenuta tramite 112, i carabinieri della Stazione locale sono stati inviati lungo la via provinciale per Latina: era stata segnalata la presenza di un soggetto straniero in evidente stato di ubriachezza, che stava creando dei problemi a bordo di un bus di linea.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno preso contatti con gli addetti al controllo dei titoli di viaggio, uno dei quali riferiva che a seguito di un controllo a un ragazzo straniero privo del titolo di viaggio e in evidente stato di alterazione alcolica. Un controllo a dir poco movimentato: il passeggero aveva cominciato a inveire causando anche l’interruzione del servizio di trasporto pubblico, aggredendo uno degli addetti con una bottiglia di birra che aveva in mano, per poi colpirlo con dei calci e strappargli il badge dal collo ed il Pos per i pagamenti che aveva in mano, materiale danneggiato e buttato a terra. Successivamente il ragazzo, un 26enne pakistano senza fissa dimora, si allontanava lanciando un borsone che aveva in mano su un’autovettura in transito, causandone il danneggiamento della parte anteriore sinistra.





I militari operanti lo hanno rintracciato poco dopo, con l’ausilio di una pattuglia del Commissariato di polizia di Cisterna di Latina, atteso che il soggetto si mostrava poco collaborativo e con atteggiamento aggressivo. Lo straniero è risultato sprovvisto di documenti ed è stato pertanto portato presso la Stazione per le successive fasi di identificazione e la conseguente denuncia in stato di libertà per i reati di lesioni personali, danneggiamento, resistenza a un pubblico ufficiale e interruzione di un pubblico servizio.

Anche la fine della vicenda ha avuto una coda violenta, fino ad arrivare all’arresto: “Il 26enne dopo aver appreso di essere destinatario di espulsione si manifestava aggressivo e violento, colpendo i due militari operanti, i quali necessitavano delle cure del caso presso il nosocomio Icot di Latina”.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.