Roland Garross, domani la prima Zeppieri che si allena con Zverev

Il sorteggio per il tennista pontino Giulio Zeppieri non è stato fortunatissimo per il secondo major dell’anno. Sulla terra rossa parigina, l’atleta originario di Latina, martedì dovrà vedersela con il francese Adrian Mannarino, famoso per il suo estro il suo tennis versatile.

È vero che se poteva andare molto meglio a Zeppieri, poteva andare anche molto peggio che pescare un top 30.





Nel frattempo, nei giorni scorsi, grande sessione di allenamento per il giovane tennista pontino che si è concesso qualche scambio con il fresco vincitore degli Internazionali di Roma e tra i favoriti anche a Parigi, il tedesco Alexander Zverev numero 5 della classifica Atp.