Tennis, Zeppieri a Parigi sfiora il terzo turno e cede in 5 set

Un’uscita di scena a testa alta per il tennista di Latina Giulio Zeppieri che ha perso in cinque set con il più blasonato collega australiano Thanasi Kokkinakis ex campione slam di doppio con Nick Kyrgios e oggi al numero 100 del ranking Atp.

Zeppieri aveva iniziato alla grande il match finito solo nella tarda serata parigina dopo una lotta lunga ben 3 ore e 50 minuti. I primi due set li aveva vinti il portacolori italiano con un 6-1 6-4. Poi Kokkinakis ha iniziato la rimonta mettendo a segno il 3-6 che ha dato la scossa all’australiano.





Nonostante ciò, nel quarto set, l’atleta originario di Latina ha avuto la possibilità di servire per il match, facendosi poi rimontare e perdendo il set nell’equilibrato tie break chiuso 5-7 dal rivale.

Nel quinto set, sono sicuramente venute un po’ meno le forze e anche la convinzione all’italiano che ha dovuto cedere 2-6.

Peccato oltre che per il risultato anche per quel che si è visto in campo e per l’occasione di raggiungere il terzo turno di un torneo del Grande Slam e sfidare un tennista di assoluto livello come lo statunitense Taylor Fritz oggi numero 12 al mondo.

Ma la giovane età di Zeppieri e la costanza di impegno e di crescita sicuramente regaleranno all’atleta pontino tante altre opportunità di questo genere.