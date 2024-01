Zeppieri centra la prima vittoria nel tabellone degli Australian Open

Poco meno di due ore mezza di un ottimo match. Questo il tempo che il tennista di Latina Giulio Zeppieri è stato in campo nel primo turno degli Australian Open contro il serbo Dusan Lajovic numero 51 del mondo.

Poco da dire all’atleta pontino che ha sconfitto l’avversario con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 7-6. Un risultato importante perché segna la crescita di Zeppieri che non si era mai imposto nel primo turno di un tabellone principale sul cemento e che lo ha fatto battendo chi, sulla stessa superficie si sente a suo agio, tanto da aver giocato anche gli ottavi di finale nel 2021.





Nei 32esimi di finale il tennista di Latina, che comunque ha trovato un ottimo tennis fatto di pressione intensità che ha messo in difficoltà l’avversario per quasi tutto il match, dovrà per forza di cose alzare ulteriormente il suo livello. Dinanzi a lui, sui campi di Melbourne, troverà il numero 19 del tabellone Cameron Norrie. Match che si giocherà nelle prime ore della notte italiana di giovedì 18 gennaio.