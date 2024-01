Il tennista Zeppieri entra nel tabellone agli Australian Open

Inizia decisamente bene per il tennista di Latina Giulio Zeppieri il 2024.

Ha infatti centrato alla grande il primo obiettivo stagionale, ovvero il tabellone degli Australian Open di tennis, il primo dei quattro trofei dello Slam, i principali della stagione.





Il classe 2001 che l’anno scorso non era riuscito ad avere accesso al main draw di Melbourne Park, quest’anno non ha avuto pietà sportiva dello svizzero Alexander Ritschard battuto nell’ultimo turno di qualificazione con un sonoro 6-3 6-3.

Domenica il via a uno dei tornei più affascinanti dell’anno anche per la lunghezza dei match, considerando che in campo maschile, a partire da adesso in poi, per vincere una partita bisogna farlo al meglio dei cinque set.

Evitato nel sorteggio qualche complesso avversario, uno su tutti l’intramontabile Novak Djokovic. Il tennista di Latina se la vedrà con un altro serbo, il numero 52 del ranking Atp, Dusan Lajovic.