Anche Zeppieri celebra la vittoria di Sinner

Il mondo sportivo e non, è letteralmente impazzito, per la grandissima vittoria in rimonta in finale degli Australian Open dell’italiano Jannik Sinner che a soli 22 anni ha centrato la prima vittoria di un torneo del Grande Slam.

Tra chi l’ha celebrato tanti sportivi, in prima linea anche i tennisti italiani che hanno in Sinner un vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Anche il collega di Latina Giulio Zeppieri uscito al secondo turno contro Cameron Norrie, lo ha celebrato sui social citandolo in una storia su Instagram.





La foto pubblicata da Zeppieri ritrae Sinner con il trofeo dell’importante torneo tra le mani e la scritta “Grande”, oltre al tag all’amico tennista.

LA STORIA SU INSTAGRAM DEL TENNISTA DI LATINA