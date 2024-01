Australian Open, Zeppieri cede in cinque set a Norrie

Peccato, non c’è altro da dire, per Giulio Zeppieri che sicuramente rivedrà diverse volte la partita per capire dove poteva e doveva osare qualcosa di più per tentare di aver ragione del britannico Cameron Norrie numero 19 del tabellone.

Non era una partita facile, e questo lo si sapeva, ma uscire al quinto set, dopo essere stati avanti 2-0 non può che bruciare al morale del tennista di Latina che è rimasto in campo per ben 3 ore e mezza contro il più quotato avversario.





Forse un calo di lucidità, o anche di tenuta fisica per chi come Zeppieri è stato costretto a iniziare il torneo degli Australian Open dalle qualificazioni.

In questi match, la differenza possono anche farla i singoli punti in grado di cambiare l’inerzia della partita. Una partita che per intensità, sicuramente vedeva Norrie più pronto alla battaglia come poi si è dimostrato.

Venendo ai numeri di un match che comunque può rappresentare un buon punto di svolta per Zeppieri (3-6 6-7 6-2 6-4 6-4), vanno segnalati alcuni numeri molto interessanti: dai 29 aces ai 63 vincenti. Quelli, invece, su cui sicuramente dovrà lavorare un pochino la percentuale di palle break trasformate pari a 2 su 6 e i punti a rete vinti, solo il 50%.