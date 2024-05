Ragazza ferita da un proiettile vagante, arrestato un 37enne. Era fuggito all’estero

Nella giornata di lunedì la polizia romena ha arrestato il 37enne Tiberiu Andrei Nedelcu, raggiunto da un mandato di arresto europeo per resistenza a pubblico ufficiale per diversi furti aggravati commessi sui territori dei Monti Lepini: è l’indagato per il ferimento della ventenne di Roma colpita da una pallottola vagante a Sezze, episodio dello scorso 28 aprile. Sarebbe stato proprio lui a premere il grilletto, al culmine di una discussione tra stranieri.

Immediatamente dopo il fatto di sangue, i carabinieri della Compagnia di Latina avevano attivato un’intensa attività info-investigativa finalizzata alia ricostruzione dei fatti e all’individuazione dell’autore. Le indagini serrate, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, avevano consentito ai militari dell’Arma di appurare come l’indagato, immediatamente dopo l’evento, si fosse rifugiato in Romania per sfuggire alla cattura.





Pertanto, era stata immediatamente attivata la cooperazione internazionale con i collaterali organismi romeni. Dopo aver localizzato esattamente il luogo dove si nascondeva il soggetto, i carabinieri hanno dunque indirizzato la polizia romena, che ha proceduto a trarlo in arresto.