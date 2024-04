Prima la rissa, poi lo sparo tra la folla: ragazza ferita da un proiettile vagante

Una rissa che per poco non si è trasformata in omicidio: una ventenne è stata ferita da un colpo di pistola esploso tra la folla. Una pallottola vagante che per fortuna l’ha colpita in una zona non vitale, conficcandosi in tra un piede e la caviglia.

E’ accaduto a Sezze tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte. Nella zona di Ferro di cavallo si era accesa una rissa tra due gruppi di stranieri di età compresa – secondo le prime ricostruzioni – tra i 20 e i 40 anni. Forse alterati dai fumi dell’alcol, hanno prima iniziato a discutere, subito dopo a picchiarsi. Di seguito si sono allontanati, per poi ritrovarsi in prossimità del Central Café, poco distante. Ed ecco un nuovo litigio, culminato nel colpo di pistola indirizzato da uno dei protagonisti verso un membro dell’altro gruppo. Un proiettile che ha mancato il bersaglio designato, raggiungendo invece la malcapitata ventenne, in quei momenti seduta a un tavolino con delle amiche. Tutt’intorno, decine di persone. Una tragedia sfiorata, la folla nel panico, quindi la fuga dei coinvolti.





La ragazza, una studentessa di Roma, è stata traferita presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata sottoposta a un intervento per la rimozione del proiettile: salvo complicazioni, guarirà in un mese. Indagano i carabinieri, che per ricostruire l’accaduto e dare un nome a chi ha premuto il grilletto stanno passando al vaglio testimonianze e telecamere di sorveglianza.