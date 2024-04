Il 21 agosto Fiorella Mannoia sul palco dell’Arena di Virgilio a Gaeta

La rinomata cantante italiana Fiorella Mannoia è pronta a incantare il pubblico all’Arena di Virgilio, situata nell’incantevole città di Gaeta. Dopo gli annunci di Gigi D’Alessio (il 17 agosto) e Gigi Finizio (il 22 agosto), è ora il turno della regina della musica pop italiana di salire sul palco e regalare emozionanti performance.

L’evento è previsto per il 21 agosto, proprio nel cuore della settimana di Ferragosto, quando la città del Golfo si anima di turisti e appassionati di musica. L’Arena di Virgilio, celebre per i suoi spettacoli all’aperto, si conferma come uno dei luoghi più ambiti per gli amanti della cultura e dell’intrattenimento nella regione del sud del Lazio.





Il terzo spettacolo musicale dell’estate promette di essere un’esperienza indimenticabile. I fan di Fiorella Mannoia e i frequentatori abituali dell’Arena di Virgilio sono in trepidante attesa per conoscere i dettagli sulle date degli altri spettacoli che andranno ad arricchire il calendario.