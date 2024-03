Gaeta guarda all’estate, all’Arena Virgilio ecco Gigi D’Alessio

L’attesa è finita. La stagione estiva si apre con un evento imperdibile all’Arena Virgilio di Gaeta. Il 17 agosto, i fan avranno l’opportunità di assistere al concerto di Gigi D’Alessio, uno dei cantautori più amati d’Italia e soprattutto della Campania e del basso Lazio.

Biglietti già in vendita e disponibili on line a partire da 55 euro. L’entusiasmo è palpabile tra gli organizzatori, che hanno lavorato duramente per portare questo grande artista sul palco dell’Arena. Le prevendite sono già partite, e i posti migliori stanno andando a ruba.





Il tour di Gigi D’Alessio, “Outdoor 2024” sarà certamente occasione per rivivere i grandi successi come “Un cuore malato” e “Tu che ne sai”, ma non solo.