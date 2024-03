Monte San Biagio, Ermanna Casale candidata a sindaco: è la prima donna

“Liberi e Uniti” è il nome della coalizione civica nata dall’unione di Msb Futura e Siamo Monte San Biagio, che concorrerà alle elezioni amministrative nel prossimo mese di giugno. Candidata sindaca della nuova formazione politica sarà la consigliera Ermanna Casale.

“Liberi e Uniti rappresenta la naturale evoluzione del percorso condiviso dai due gruppi di opposizione, che alle elezioni del 2019 ottenevano un complessivo consenso prossimo al 50% dei voti validi espressi”, sottolineano i consiglieri comunali Guglielmo Raso, Gianpiero Trani, Gesualdo Mirabella. “Abbiamo quindi voluto fondere le nostre rispettive esperienze in una formazione unitaria, così da presentare all’elettorato un’offerta politica dotata della più ampia legittimazione democratica”.





“Di conseguenza, abbiamo ritenuto che una coalizione così ampia e rappresentativa dovesse esprimere la sua sintesi in una figura condivisa, trasversale e a sua volta legittimata da un esteso consenso. Non è stato difficile riconoscere tali caratteristiche in Ermanna Casale: stimatissima professionista della scuola, conosciuta nell’intero territorio, affermatasi alle elezioni del 2019 come la donna più votata del consiglio comunale, dove in questo quinquennio si è distinta per la sua azione politica sempre attenta, coerente e costante, nonché per la sua elevata e sempre recettiva capacità di ascolto”.

“Merita inoltre evidenziarsi che la consigliera Casale è la prima donna candidata alla carica di sindaco nella storia di Monte San Biagio: un atto concreto, innovativo e significativo che sin da ora colloca al centro della nostra azione politica la valorizzazione della ‘parità di genere’, tema questo troppo decantato quanto, purtroppo, realmente poco praticato”.