Da giugno fermata dei treni Intercity nella stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare

A partire da giugno ci sarà una fermata intermedia dei treni Intercity nella stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare. Trenitalia infatti ha comunicato martedì mattina all’assessorato ai Trasporti del Comune di Terracina che è stata accolta la richiesta avanzata dal sindaco Francesco Giannetti e dall’assessore ai Trasporti Sara Norcia. Il tema era stato al centro dell’incontro che si è tenuto il 30 ottobre scorso presso la sede di Trenitalia a Villa Patrizi, a Roma, alla presenza dello stesso assessore e del primo cittadino. Era stato sottolineato allora quanto fosse importante e strategico un collegamento veloce per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, e ancor più per i flussi turistici che soprattutto nel periodo estivo diventano molto consistenti.

Una volta ricevuta la richiesta, Trenitalia ha chiesto il necessario parere preventivo al Ministero dei Trasporti in qualità di Committente del Servizio, parere che è stato accordato.





Ora dunque l’istituzione della fermata che, come ha fatto sapere Trenitalia, sarà attivata sui collegamenti Intercity periodici Reggio Calabria – Milano e viceversa per la traccia estiva (IC1522 e IC1531) e per la traccia invernale (IC1588 e IC1589).

La fermata sarà acquistabile già a partire dal prossimo aggiornamento dei sistemi di vendita Trenitalia, per partenze dal cambio orario di giugno.

«Sono estremamente soddisfatta della comunicazione che ci è arrivata da Trenitalia, che ha accolto la nostra richiesta e che ringrazio per la grande attenzione. Un ringraziamento dovuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha dato il necessario parere favorevole. È un grande risultato che potenzia l’offerta per i turisti in ogni periodo dell’anno. Un altro tassello fondamentale nel lavoro complesso che stiamo facendo, dalla riqualificazione del Polo Trasporti al percorso che abbiamo intrapreso con l’obiettivo di riattivare la linea ferroviaria a Terracina», ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Norcia.

«Sicuramente un collegamento veloce nella stazione Monte San Biagio – Terracina Mare rappresenta un grande passo in avanti, un’offerta importante anche per i nostri turisti oltre che per i nostri concittadini. Dal primo giorno del nostro insediamento siamo al lavoro perché il nostro sistema di trasporti sia finalmente adeguato alla Città e alle sue potenzialità, e in questa direzione continua il nostro impegno», ha dichiarato il sindaco Giannetti.