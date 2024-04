Domenica interruzioni temporanee sulla tratta Roma-Napoli via Formia

I pendolari che utilizzano la tratta ferroviaria tra Roma e Napoli via Formia dovranno affrontare possibili disagi domenica a causa di interruzioni temporanee del servizio in diverse stazioni lungo la linea. Sebbene si tratti di stop di breve durata, potrebbero comunque comportare inconvenienti per i cittadini.

Ecco i dettagli delle interruzioni:





Stazione di Formia : L’interruzione è prevista dalle 10:00 alle 12:40 .

: L’interruzione è prevista dalle . Monte San Biagio : L’interruzione sarà dalle 10:20 alle 13:00 .

: L’interruzione sarà dalle . Stazione di Sezze Romano: L’interruzione è programmata dalle 10:40 alle 13:20.

Durante questi periodi di interruzione, saranno attivati bus sostitutivi per garantire la continuità del servizio. Nel pomeriggio, è prevista la normalizzazione del servizio ferroviario.

I pendolari sono invitati a pianificare i loro spostamenti tenendo conto di queste interruzioni e a consultare gli aggiornamenti forniti dalle autorità ferroviarie.