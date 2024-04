Coppia compra casa, poi scopre che è abusiva: tre denunce

Nella giornata di venerdì, a Monte San Biagio, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia-querela sporta da una coppia di coniugi entrambi 35enni, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà in concorso per il reato di concorso in truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico tre persone.

Si tratta di due anziani residenti a Monte San Biagio – un 73enne e una 84enne – e di una seconda donna, una 66enne residente nella vicina Fondi. I denunciati hanno venduto alle vittime un’abitazione nel paese collinare del valore di circa 70mila euro, nonostante fosse priva di concessione edilizia. Una circostanza emersa solo dopo la formalizzazione della compravendita.