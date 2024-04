Legambiente, Paola Marcoccia confermata presidente

Lo scorso 20 aprile i soci del circolo Legambiente intercomunale di Fondi e Monte San Biagio intitolato a Luigi di Biasio hanno votato all’unanimità il nuovo direttivo.

Alla guida è stata confermata la presidente in carica Paola Marcoccia. Il suo vice, invece, è Gino Paparello. A completare il gruppo direttivo: Roberto D’Adamo, Lucrezia Aversa, Floriana Munno, Guido Salemme; Giuseppe Fantasia.





La numero uno del circolo intercomunale è da sempre attiva nei movimenti associativi e storica presidente del circolo di Monte San Biagio, basti pensare che ha iniziato la sua storia in Legambiente nel 2006 con la costituzione del circolo Legambiente nel suo comune di residenza e successivamente con il servizio civile in Legambiente Lazio.

A margine dell’assemblea ha così commentato il rinnovo della sua carica come presidente: «Le iniziative e i progetti richiedono un approccio quotidiano. Porteremo avanti le campagne di Legambiente intraprese negli anni attraverso le attività di citizen science, coinvolgendo i soci e i cittadini come per la Goletta Verde, la Goletta dei Laghi, Puliamo il Mondo, Beach Litter, River Litter».

Ma non solo, Paola Marcoccia ha sottolineato come l’obiettivo è comunque sempre quello di andare oltre e fare ancora di più: «Il nostro scopo è conoscere, comprendere le problematiche legate alla conservazione della natura, collaborare, condividere le soluzioni e modificare i nostri comportamenti nei confronti dell’ambiente. Sono tante le questioni da portare avanti: penso ad esempio a due siti importanti per il territorio come il Lago di Fondi e le Sugherete di San Vito e Vallemarina a Monte San Biagio».