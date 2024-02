“Strade pontine intrise di sangue, una strage continua”

“Ci risiamo. Le strade della provincia di Latina intrise di sangue. Cambia il carnefice di turno, cambia la sfortunata vittima, così come i familiari affranti dal dolore che la piangono: la sostanza, però, è la stessa”.

A parlare è Giovanni Delle Cave, presidente provinciale di Latina e Frosinone dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, intervenuto in seguito all’ennesimo sinistro con esiti mortali avvenuto in provincia, che domenica ha visto perdere la vita del 39enne terracinese Riccardo Giorgi, travolto da un suv mentre era in bicicletta a Pontinia.





“La strage stradale continua incessante e non accenna a segnare il passo, piuttosto segnando il suo record negativo. E ancora una ‘vittima debole’, questa volta un ciclista, per giunta padre di due bimbi. La scrivente associazione, premesso questo scenario, d’ora in poi cambia strategia, avendo deciso di far sentire la propria voce da dentro le istituzioni, tal che tornerà a costituirsi parte civile in tutti i processi penali che avranno a trattare reati stradali dinanzi i tribunali di Latina e Frosinone, con l’obiettivo di mettere la vittima al centro del processo, dar voce e rappresentare idealmente tutti i ‘familiari’, anche quelli di ieri, propugnando con determinazione la certezza della pena”.