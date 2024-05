Per un’agricoltura bella da fare e buona da gustare

Sabato 18 maggio l’evento presso l’Azienda Agricola Marasca a Pontinia in occasione dello Slow Food Day. “Un Passo avanti verso la sostenibilità”

Un passo avanti verso la sostenibilità. Questo il messaggio che il Gruppo Marasca Agricola intende lanciare al territorio sabato 18 maggio nella sua sede di Via Migliara 53 1/2 Destra, a Pontinia.





“Per una Agricoltura bella da fare e buona da gustare”, è un evento speciale nel quale il Gruppo Marasca Agricola apre le porte al territorio. Armando e Matteo Yuri presentano le aziende Marasca Società Agricola Sas e Azienda Agricola Marasca Matteo Yuri, protagoniste di un ciclo di iniziative volte a promuovere e a condividere l’impegno verso la sostenibilità ambientale in agricoltura.

Ad aprire i lavori la responsabile dell’azienda Dalila Marasca, a cui è affidato il compito di condividere con i presenti la visione e i valori che guidano il percorso dell’azienda verso la sostenibilità. Non a caso è stato scelto il giorno dello Slow Food Day per condividere questi importanti impegni, e di Slow Food Latina saranno presenti i rappresentanti.

Marasca illustrerà il significato e l’importanza dell’agricoltura sostenibile nel contesto produttivo attuale, non solo come attività economica, ma in virtù di un impegno etico rivolto all’ambiente e alle future generazioni. Sarà l’occasione per inaugurare un dialogo aperto e trasparente con il territorio e i suoi cittadini, gli abitanti di questo Agro Pontino ricco di risorse, di bellezze, e caratterizzato da qualità pedo-climatiche uniche. Da questa meravigliosa pianura proviene il 100% dei nostri prodotti.

“È nostra intenzione – è la breve dichiarazione del Gruppo – condividere con tutto il territorio, non solo gli obiettivi di miglioramento futuri, ma anche i primi dati emersi dal percorso già avviato di sostenibilità. Il nostro impegno è netto: seguire pratiche agricole responsabili e sostenere la conservazione del territorio e delle risorse naturali, instaurando così un legame inscindibile tra la sostenibilità e la qualità dei nostri prodotti. L’attenzione all’ambiente si riflette nella genuinità dei prodotti a nostro marchio. E viceversa”.

Per entrare nel vivo del lavoro, l’azienda ha organizzato un’esperienza sul campo: una passeggiata tra i campi guidata da Armando e Matteo Yuri Marasca per assistere in tempo reale al momento del trapianto delle piante di pomodoro giallo. Un’occasione per toccare con mano il lavoro quotidiano dell’azienda, l’impegno per la sostenibilità perseguito con costanza, la passione per il lavoro. Non potrà mancare una degustazione di eccellenze dell’Agro Pontino. L’assaggio dei vini sarà a cura de La Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori, la degustazione gastronomica sarà naturalmente a base dei prodotti di Marasca Società Agricola Sas: conserve di pomodoro, pasta di grano duro Bio e Olio EVO.

L’azienda tiene a ringraziare tutti gli importanti partner intervenuti in ambito tecnico, gestionale e finanziario, testimoniando il valore delle collaborazioni che ha instaurato nel corso degli anni.