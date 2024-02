Ciclista investito e ucciso da un suv, Terracina piange Riccardo Giorgi

Era in sella alla sua bici ad allenarsi, quando è stato falciato da un suv che proveniva a gran velocità dalla direzione opposta, venendo sbalzato per diversi metri e morendo sul colpo.

Questa la dinamica del drammatico incidente stradale che ha tolto la vita a Riccardo Giorgi, 39enne tecnico radiologo di Terracina in servizio presso l’ospedale Goretti di Latina, sposato e padre di due figli.





Il sinistro in cui è rimasto coinvolto si è registrato nella mattinata di domenica lungo la Migliara 51, nel territorio di Pontinia, nella frazione La Cotarda. Giorgi è stato investito da un Ford Kuga condotto da un uomo di Sonnino, che ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento da parte delle autorità.

Nulla da fare, per salvare il ciclista. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, hanno operato anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.