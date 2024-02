Scomparso da Formia, proseguono le ricerche di Gianni

Uscito di casa di primo mattino, sembra sparito nel nulla. Proseguono con crescente apprensione le ricerche di Gianni Filosa, il 54enne residente a Formia scomparso intorno alle 9 di giovedì 15 febbraio. Privo di cellulare e documenti, vive con la madre nella frazione di Trivio.

Alto un metro e 75, occhi e capelli castani, l’ultima volta che è stato visto indossava un cappellino beige, un giubbino blu, una maglietta grigia, dei pantaloni neri, delle bretelle nere e delle scarpe blu. Tra i segni particolari, una voglia su braccio destro.





Le autorità, coordinate dalla Prefettura di Latina, si sono messe sulle sue tracce concentrandosi nelle località di Trivio e Campese, con un occhio particolare alle aree più impervie e meno battute, per ora senza esito. Il comando dei vigili del fuoco ha messo in campo anche il personale specializzato in topografia applicata al soccorso, sono state attivate unità cinofile e droni, un elicottero ha scandagliato l’area costiera da Sperlonga al Garigliano, i volontari della protezione civile proseguono a supportare gli specialisti da terra. Come detto al momento tutto inutile, tuttavia l’ansia crescente non ha messo da parte la speranza di trovare il 54enne in buone condizioni di salute.

Chiunque possa essere in possesso di informazioni utili a rintracciarlo è invitato a collaborare, fornendo tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco tramite il numero unico di emergenza 112.