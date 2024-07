Gestione rifiuti non pericolosi, i controlli a Latina

Nell’ambito dell’azione di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Latina per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Latina, al termine di una complessa attività di controllo, con la collaborazione tecnica di ARPA Lazio Sezione di Latina, veniva denunciato in stato di libertà I ‘Amministratore Unico di una società operante nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, Sita nella zona industriale di Latina.

Nel corso dell’attività ispettiva si accertava che la ditta ha realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo di circa 800 tonnellate, tra l’altro su aree sprovviste di alcun sistema di captazione e convogliamento delle acque di prima pioggia. All’esito del controllo, si sottoponevano a sequestro preventivo n. 2 aree aventi complessivamente la superficie di circa 10.000 m2 e del valore complessivo di circa 500.000 euro.