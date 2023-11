Con la droga nell’auto, 41enne di Terracina finisce ai domiciliari

A fare la scoperta i carabinieri di Fondi in un controllo sull’Appia all’altezza di Monte San Biagio nel pomeriggio di lunedì.

Nei guai è finito un uomo di 41 anni di Terracina, trovato con 100 grammi di hashish, che aveva occultato nella leva del cambio.





Fermato al posto di blocco, i carabinieri si sono insospettiti per via dell’atteggiamento dell’uomo. I Carabinieri hanno così fatto scattare i controlli del mezzo rinvenendo la droga. Per l’uomo, come disposto dal Tribunale, sono stati disposti gli arresti domiciliari.