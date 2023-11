Tenta di speronare l’auto della ex, folle inseguimento nel sud pontino

Ancora un folle fatto di cronaca legato ad atti persecutori al termine di una relazione sentimentale.

Protagonista in negativo di questa vicenda un 40enne di Cellole, in provincia di Caserta che, a quanto ricostruito dai Carabinieri, non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con la sua ex, tanto da seguirla perché convinto che questa avesse una nuova relazione con un altro uomo.





Sulla base di queste convinzioni, l’uomo, nonostante già destinatario di un provvedimento restrittivo, avrebbe tentato in tutti i modi di speronare l’auto su cui viaggiava la sua ex nel tentativo di fermarne la corsa. Teatro della vicenda, le strade del sud della provincia pontina, in particolar modo quelle tra Formia e Minturno.

La donna, impaurita per le pericolose manovre dell’uomo, ha allertato telefonicamente i familiari che a loro volta hanno contattato i carabinieri. Proprio i militari, hanno predisposto un posto di blocco appena dopo il ponte sul Garigliano facendo scattare per lui l’arresto.