Droga tra i giovani, misura cautelare per uno studente di Minturno

Al termine di una articolata attività di indagine, i finanzieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un 19enne studente di Minturno, disposta dal gip del Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Fino a data da destinarsi il giovane, incensurato, avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.

Nell’ambito di una specifica attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e consumo di droghe nelle scuole, i militari del Gruppo di Formia hanno svolto una specifica attività di osservazione, controllo e pedinamento nei confronti del 19enne, anche con l’ausilio di accertamenti tecnici. Tale indagini, hanno permesso di tracciare quale base operativa delle condotte illecite la frazione di Marina di Minturno dove, presso la propria abitazione, il ragazzo aveva allestito una base operativa per lo spaccio di stupefacenti, per lo più hashish e marijuana.





“Partendo da tale luogo sono stati intercettati sia giovani italiani che extracomunitari, i quali sistematicamente si approvvigionavano di piccole quantità di droga per uso personale”, spiegano dalla guardia di finanza. “Gli investigatori hanno altresì individuato uno dei canali di rifornimento della sostanza psicotropa, proveniente da Roma, procedendo al conseguente arresto del ‘corriere’ nell’ottobre del 2023”.

Il quadro investigativo ricostruito dai finanzieri di Formia, sotto la direzione della magistratura cassinate, ha dunque portato all’esecuzione della citata ordinanza di cautelare personale. Nella circostanza, i militari hanno proceduto anche ad eseguire la perquisizione dell’abitazione del giovane, con l’ausilio di unità cinofile, attività che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 200 grammi di hashish, oltre a tutto il materiale utile alla pesatura e al confezionamento. Il 19enne è stato pertanto ulteriormente deferito all’autorità giudiziaria di Cassino.

“L’intervento dei finanzieri pontini – evidenzia il Comando provinciale delle Fiamme gialle – sottolinea ulteriormente la forte vocazione sociale del Corpo, che oltre a garantire l’azione tipica di polizia economico finanziaria, si pone a tutela della parte ‘sana’ della società e dell’intera collettività, scendendo in campo in prima linea nel contrastare fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la sicurezza pubblica come il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel caso specifico, il presidio di sicurezza garantito dalla Fiamme gialle è stato focalizzato sugli istituti scolastici, anche in ragione dell’allarme ricevuto da alcuni genitori preoccupati”.