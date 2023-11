Omicidio Romeo Bondanese, il cugino assolto anche in appello

Nella giornata di mercoledì la Corte d’Appello di Roma ha confermato anche in secondo grado l’assoluzione di Osvaldo Vellozzi, imputato nel processo per rissa aggravata dalla morte del cugino Romeo Bondanese, il 17enne ucciso a Formia il 16 febbraio 2021 dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani della provincia di Caserta.

In primo grado il Gup del Tribunale dei minorenni decise di assolvere Vellozzi, all’epoca della rissa mortale 17enne, ritenendo che la sua partecipazione fosse da inquadrare unicamente come una difesa del cugino. Un intervento in cui Vellozzi rimase peraltro gravemente ferito da una coltellata. Il sostituto procuratore propose però ricorso, ritenendo la sentenza contraddittoria e illogica. Una convinzione rigettata dalla Corte d’Appello di Roma dopo due ore di camera di consiglio. Come da prassi, le motivazioni della sentenza saranno rese note entro sessanta giorni.