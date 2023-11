Elezioni a Monte San Biagio, fronte comune delle opposizioni

Chiuso l’accordo politico, a Monte San Biagio le due civiche di opposizione andranno insieme alle urne.

A comunicarlo i vari consiglieri comunali Guglielmo Raso, Ermanna Casale e Gianpiero Trani, di Monte San Biagio Futura, e Gesualdo Mirabella, di Siamo Monte San Biagio.





Le elezioni amministrative, nel centro del sud pontino si terranno nel 2024 e come annunciato dai vari esponenti dell’attuale minoranza consiliare, le due liste si uniranno in una nuova coalizione civica.

LA NOTA CONGIUNTA

I consiglieri Guglielmo Raso, Ermanna Casale e Gianpiero Trani, di MSB Futura, e Gesualdo Mirabella, di SIAMO Monte San Biagio, annunciano ufficialmente che in occasione delle elezioni amministrative del 2024 le due liste si uniranno in una nuova coalizione civica.

La decisione di dare vita ad una lista unitaria è la naturale evoluzione del percorso condiviso intrapreso sin dall’inizio della consiliatura da MSB Futura e SIAMO Monte San Biagio, i due gruppi di opposizione che alle elezioni del 2019 ottenevano un complessivo

consenso prossimo al 50% dei voti validi espressi.

Per affrontare le problematiche del nostro paese non basta la visione unilaterale di un singolo gruppo, ma è necessaria la prospettiva più ampia di una compagine capace di rappresentare la comunità locale ed il territorio in tutte le sue declinazioni, e di interpretarne le differenti necessità. Con responsabilità e maturità politica, occorre quindi porre fine a sterili divisioni, e dare vita ad una formazione civica sostenuta da una solida

legittimazione democratica, pluralista e dotata di ampia visione di insieme. Per questo, la nuova coalizione non sarà semplicemente un’alleanza tra MSB Futura e SIAMO Monte San Biagio, ma un progetto dinamico ed inclusivo, aperto a tutti i cittadini, gruppi politici e realtà associative che vorranno esserne parte attiva.

I consiglieri comunali: Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani, Gesualdo Mirabella.