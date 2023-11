Investito in bicicletta sulla Pontina, 38enne muore in ospedale

Ancora un incidente stradale con esito mortali. Si è verificato nella mattinata di mercoledì, poco prima delle 8, lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia: per cause in corso di accertamento, un’automobile ha travolto una bicicletta su cui viaggiava un 38enne, poi deceduto in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato trasportato tramite eliambulanza e ricoverato in rianimazione. Troppo pesanti, le ferite riportate.

A perdere la vita un cittadino indiano, investito all’altezza del chilometro 89.200 dell’arteria, mentre come la macchina viaggiava in direzione Terracina. Ad occuparsi dei rilievi volti alla ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro, oltre che della gestione della viabilità a margine, i carabinieri della Stazione di Sabaudia.