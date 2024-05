Auto fuori strada, un morto e quattro feriti ad Aprilia

Un morto e quattro feriti. E’ il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Aprilia, lungo la via Mediana, in prossimità del confine con Cisterna di Latina.

Le cinque persone coinvolte, di origini africane, viaggiavano su una Peugeot che per cause in corso di accertamento ha sbandato, uscendo fuori strada per poi carambolare prima contro un palo e poi contro un muretto.





Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.