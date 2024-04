Drammatico incidente a Priverno: l’auto si ribalta, muore una 49enne

L’auto è finita improvvisamente fuori controllo, per poi ribaltarsi e terminare la propria corsa su un terreno al di là della carreggiata. Una dinamica che non ha lasciato scampo a Eleonora Ludovici, 49enne di Roccagorga, ultima vittima in ordine di tempo delle strade della provincia di Latina.

L’incidente che le è costato la vita si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì a Priverno. La donna, dipendente di un alloggio per anziani, viaggiava su via Torretta Rocchigiana al volante di un Maggiolone Volkswagen. Seduta al suo fianco vi era la figlia adolescente. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento, probabilmente un malore, ha perso il controllo fino a carambolare fuori strada.





Al suo arrivo, il personale sanitario ha provato ogni possibile manovra di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia non ha riportato conseguenze preoccupanti.

Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori del 118 hanno operato i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale.