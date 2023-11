Omicidio a Baia Domizia, l’ottantenne si professa innocente

Ancora sconvolta la comunità di Cellole e di Baia Domizia, colpite nei giorni scorsi dall’omicidio con il corpo dato alla fiamme del professore di educazione fisica che insegnava alla scuola di Minturno.

La persona fermata, di oltre 80 anni che era stata collegata all’omicidio e indiziata per un vecchio debito economico, nell’interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari si è difeso spiegando il perché non sarebbe stato lui a commettere il delitto.





Toccherà agli inquirenti far luce su quanto avvenuto nei giorni scorsi. L‘uomo rimane comunque indiziato per i presunti rancori a seguito del debito