Beccati con la droga sotto al sedile dell’auto, scarcerati

Sono tornati liberi i due minturnesi, entrambi quarantenni e originari di Formia, arrestati sabato pomeriggio dai Carabinieri di Formia con 1 Kg di hashish e 230 grammi di cocaina sotto il sedile lato passeggero.

I due indagati, comparsi davanti al Gip del Tribunale di Cassino assistiti dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Roberto Palermo, hanno spiegato che il conducente dell’autovettura fermata in seguito al controllo, un operaio, non sapesse nulla di cosa il passeggero, suo datore di lavoro, avesse occultato sotto il sedile dell’auto durante una sosta in quel di Itri.





Il Gip, dopo gli interrogatori, ha convalidato gli arresti dei due fermati ma allo stato non ha ritenuto chiara la complessiva dinamica della vicenda ed ha disposto al momento la rimessione in libertà degli indagati, scarcerandoli dal carcere di Cassino dove erano stati ristretti al momento del loro fermo su disposizione del Pubblico Ministero procedente. Proseguono nel frattempo le indagini della Procura di Cassino.